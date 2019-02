Tod von 18-Jähriger: Drei Männer wegen Unterlassung der Hilfeleistung angeklagt

SANKT PANTALEON/RIED/BOZEN. Südtirolerin stürzte im September 2018 von einer Dachterrasse im Innviertel.

Das Festival fand im September beim Höllerersee, Bezirk Braunau, statt. Bild: Scharinger

"Einzigartigkeit, Liebe und gelebtes Leben hinterlassen immer Spuren und berühren Herzen, auch wenn es nur von kurzer Dauer war." Dieser Satz stand auf dem Partezettel der 18-jährigen Cherly R. aus Oberbozen, Südtirol.

Die junge Frau war am 8. September 2018 vom ersten Stock einer Dachterrasse in St. Pantaleon, Bezirk Braunau, gestürzt. Sie erlitt bei dem Sturz aus vier Metern tödliche Verletzungen.

Die Jugendliche, die laut italienischen Medien studierte und auch als Model tätig war, hatte im Innviertel das zweitägige "Magoca-Festival" am Höllerersee besucht. Auf dem Weg zum Festivalgelände dürfte der jungen Frau schlecht geworden sein, worauf sie in ein angrenzendes Gebäude gebracht wurde.

Dort kam es zur Tragödie. Die genauen Umstände waren lange unklar. Den Verdacht, wonach die Italienerin unter dem Einfluss von Drogen gestanden hatte, bestätigt Alois Ebner, Sprecher der Staatsanwaltschaft Ried auf OÖN-Anfrage. "Die Obduktion ergab, dass das Opfer unter dem Einfluss von LSD stand. Wir gehen eher von einem Unfall, also dass die Frau von der Dachterrasse stürzte, als von einem Selbstmord aus."

Im Zuge der Ermittlungen der Polizei ergaben sich weitere Details der Unglücksnacht. "Die von mehreren Zeugen getätigten Aussagen deuten daraufhin, dass drei Personen der 18-Jährigen vor dem Unfall nicht ausreichend geholfen haben dürften. Es war offensichtlich, dass die junge Frau stark beeinträchtigt gewesen war und Hilfe benötigte", sagt Ebner.

Anklage gegen drei Personen

Daher hat die Staatsanwaltschaft Ried jetzt beim Bezirksgericht Mattighofen Anklage gegen zwei Personen erhoben. Dabei handelt es sich um einen 23-Jährigen aus Bayern und einen 22-Jährigen aus der Nähe von Salzburg. Einem dritten Mann aus Südtirol soll in Bozen der Prozess gemacht werden. "Wir haben die Kollegen in Südtirol ersucht, das Strafverfahren zu übernehmen und zu verhandeln", sagt Ebner. Für alle drei Verdächtigen gilt die Unschuldsvermutung.

Der Vorwurf: Die drei Männer sollen Zeugen gewesen sein, wie die 18-Jährige, die unter massiver Wirkung von LSD gestanden haben soll, hysterisch herumschrie und immer wieder zusammensackte. Allerdings soll das Trio der Frau, die sich nicht beruhigen ließ, keine ausreichende Hilfe geleistet haben. Kurze Zeit später sei es zu dem Unglück gekommen. Für die Verhandlung im Bezirksgericht Mattighofen werden fünf Zeugen geladen. Dass die Männer jedoch nichts mit dem unmittelbaren Unfall zu tun haben, stehe außer Zweifel. Den Angeklagten droht wegen der Unterlassung der Hilfeleistung eine Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder eine Geldstrafe bis zu 720 Tagessätze.

Drama in St. Pantaleon

Das erstmals ausgetragene „Magoca-Festival“ hätte am zweiten September-Wochenende 2018 beim Höllerersee in der Gemeinde St. Pantaleon über die Bühne gehen sollen. Die 18-Jährige stürzte dabei von der Dachterrasse eines ehemaligen Gasthauses rund vier Meter in den Tod. Das Festival wurde nach dem tödlichen Unfall vorzeitig abgebrochen. Bei Schwerpunktkontrollen in der Nähe des Festivalgeländes wurden von der Polizei sieben Drogenlenker aus dem Verkehr gezogen.

