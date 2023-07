"Keep calm, please hold" – mehr war nicht zu hören. Bea Obran sollte ruhig und in der Leitung bleiben. Mehr als fünf Minuten lang. Die Linzerin hatte am Donnerstagabend den kürzesten und vermeintlich schnellsten Weg gesucht, um Hilfe zu holen. Wie berichtet, konnte sich ein 26-jähriger Syrer im Pleschinger See bei Steyregg (Bezirk Urfahr-Umgebung) nicht mehr über Wasser halten.