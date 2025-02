Tod durch Geisterfahrer: "Wir haben gebetet, dass es nicht Maximilian ist"

Die Autobahn meidet Markus Haider seit fast einem halben Jahr. "Ich habe es bisher einfach nicht geschafft, dass ich an der Stelle vorbeifahre", sagt er. Mit "der Stelle" meint der Vorchdorfer jenen Abschnitt auf der Westautobahn, an dem sein Sohn Maximilian durch einen Frontalzusammenstoß mit einem Geisterfahrer aus dem Leben gerissen wurde. Das war in der Nacht auf den 7. September 2024.