Tochter beim IS in Syrien mit Geld unterstützt: Angehörige verurteilt

Eine 59-jährige Linzerin, eine Österreicherin mit serbischen Wurzeln und ihre Tochter (26) sind am Freitag wegen Terrorismusfinanzierung schuldig gesprochen worden. Die beiden haben einer Familienangehörigen, sie ist eine weitere Tochter bzw. die Schwester der beiden Angeklagten, über Mittelsmänner in Summe 1300 Euro überwiesen, damit die junge Frau in Syrien ihr Leben bestreiten konnte. Laut Gesetz ist die eine strafbare Terrorismusfinanzierung, denn die junge Frau, sie ist inzwischen 24 Jahre, war im Jahr 2015 mit ihrem türkischen Freund in die IS-Hochburg Idlib gereist, um dort den „wahren Islam“ zu leben.

Auch wenn es "menschlich nachvollziehbar" sei, dass die Angeklagten der Tochter bzw. Schwester finanziell helfen wollten, "ist das Familienverhältnis rechtlich völlig belanglos", wiederholte sich der Staatsanwalt mehrmals in der Verhandlung. Relevant für den Strafprozess sei, dass sie die heute 24-Jährige "als IS-Mitglied unterstützt" haben, weshalb sie wegen Terrorismusfinanzierung angeklagt wurden.

Davon wollten Mutter und Schwester in Linz freilich nichts wissen. Sie gaben nur zu, ihrer Familienangehörigen über Mittelsmänner 2017 und 2018 jeweils 700 und 600 Euro nach Syrien geschickt zu haben, damit diese ihren zwei kleinen Kindern "Kleidung und Schuhe" sowie "Essen und Trinken" kaufen könne. Die Oma in Linz habe auch Fotos von ihren Enkeln per Handy geschickt bekommen.

Im Herbst 2015 habe die jüngste Tochter auf einmal "ihren Reisepass geschnappt" und sei verschwunden. Sie habe über Internet einen türkischstämmigen Mann in Deutschland kennengelernt, mehr wusste die 59-Jährige mit österreichischer Staatsbürgerschaft nicht. Nach rund einem Monat erfuhr sie, dass ihr Kind in Syrien sei, es zum Islam konvertiert sei und geheiratet habe. Der jungen Frau seien die Dokumente abgenommen worden, weshalb sie nicht mehr nach Österreich zurückkönne.

Regelmäßig telefonierten die beiden dann, sagte die in Bosnien geborene Angeklagte aus. Zwar habe sie bei den Videotelefonaten gesehen, dass die Tochter schwarze lange Kleider trage. Ebenso wusste sie, dass sie eine Burka anziehen musste, wenn sie sich im Freien aufhielt. Dennoch will die Mutter nie gedacht haben, dass ihre jüngste "beim IS ist".

"Habe niemals den Scheißterrorismus" unterstützt

Auch die 26-jährige Zweitangeklagte beteuerte, niemals den "Scheißterrorismus" unterstützt zu haben. Einmal habe die Schwester sogar zu ihr gesagt, in Syrien "ist es so schön wie in Wien".

Das Gericht verurteilte die Mutter zu 16 Monaten bedingter Haft, die Schwester zu 20 Monaten bedingt. Die beiden Urteile sind bereits rechtskräftig.

Das weitere Zukunft der 24-Jährigen, sie ist ebenso österreichische Staatsbürgerin ist indes ungewiss. Die junge Frau, die in Idlib zwei Buben auf die Welt brachte, wurde bei einem Gefecht zwischen IS-Kämpfern, Kurden und US-Truppen gefangen genommen und befindet sich nun mit den Kindern in einem Rückführungszentrum in der Türkei. Ihr Ehemann dürfte bei dem Kampf ums Leben gekommen sein. Die Behörden stufen die Frau als IS-Mitglied ein, gegen sie wurde ein EU-Haftbefehl erlassen. Wenn sie wieder nach Österreich zurückkehre, würde gegen sie ein Strafverfahren geführt werden, hieß es am Freitag beim Prozess.

Der Prozess in Linz fand unter verschärften Sicherheitsvorkehrungen statt. Vor dem Gerichtssaal gab es, was sonst nicht der Fall ist, eine weitere Personenkontrolle, bei der die Zuhörer ihre Handys abgeben mussten.