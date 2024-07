Tochter (8) saß im Auto: 39-Jährige raste mit 155 km/h durch Stadl-Paura

Gegen 18:37 Uhr bemerkte eine Zivilstreife in Rüstorf einen PKW, gelenkt von einer 39-Jährigen aus Stadl-Paura. Da die Polizisten die amtsbekannte Frau erkannten, wussten sie, dass die Lenkerin keinen Führerschein hatte.

Noch bevor die Polizisten das Blaulicht und das Folgetonhorn einschalten konnten, beschleunigte die 39-Jährige ihren Wagen. Sie raste in Richtung Stadl-Paura davon, sodass die Polizisten zunächst nicht aufschließen konnten. Erst beim sogenannten Riesenberg, kurz nach einer Bushaltestelle, gelang es den Beamten, bis auf etwa 50 Meter an den PKW heranzukommen. Der Tacho des Polizeifahrzeugs zeigte zu diesem Zeitpunkt eine Geschwindigkeit von 155 km/h an.

Kind saß am Rücksitz

Die Fahrerin schnitt mehrmals Kurven und wechselte auf die Gegenfahrbahn, bevor sie an einer Kreuzung mit einem Verkehrszeichen und einem geparkten Auto kollidierte. Trotz des Unfalls setzte sie ihre Fahrt fort, konnte jedoch schließlich angehalten werden.

Bei der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass sich während der Fahrt ihr 8-jähriges Kind auf dem Rücksitz und ein 39-jähriger Bekannter der Frau auf dem Beifahrersitz befanden. Ein durchgeführter Alkovortest bei der Fahrerin verlief negativ, jedoch zeigten sich Anzeichen einer möglichen Beeinträchtigung durch Suchtmittel. Eine klinische Untersuchung verweigerte die Fahrerin. Die Frau wird bei der Staatsanwaltschaft Wels sowie der Bezirkshauptmannschaft Wels-Land angezeigt.





