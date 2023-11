Tischler (50) geriet in Vöcklabruck in Hobelmaschine

Der 50-Jährige aus dem Bezirk Salzburg-Umgebung arbeitete gemeinsam mit einem Arbeitskollegen gegen 11.45 Uhr in einer Firma im Bezirk Vöcklabruck. Er wollte gerade bei einer Maschine eine Störung beheben. Deshalb entnahm er eine Sockelleiste, die sich über eine zweite in der Hobelmaschine gelegt hatte und versuchte sie nach unten zu drücken. Dabei rutschte er ab und geriet mit seinen Fingern in die Hobelfräse, wodurch er sich schwere Verletzungen zuzog. Nach der ärztlichen Versorgung wurde er mit dem Rettungshubschrauber "Martin 3" ins Krankenhaus geflogen.

