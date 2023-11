Experten geben Tipps für pflegende Angehörige

Rund 120.000 Menschen betreuen in Oberösterreich ihre pflegebedürftigen Angehörigen zu Hause. Somit bildet diese Gruppe nicht nur den größten Pflegedienst in Österreich, sondern auch eine tragende Säule unseres Pflegesystems.

Das "Forum für pflegende Angehörige", das gemeinsam von Caritas Oberösterreich und den OÖNachrichten initiiert wird, widmet sich am Mittwoch, 29. November, genau dieser Klientel und deren Fragen und Anliegen. Sie erhalten von Experten Informationen für den Alltag und Antworten auf längst überfällige Fragen.

In drei Gesprächsrunden werden sowohl die Bedürfnisse und Anliegen an die Politik sowie finanzielle und rechtliche Tipps für Pflegegeld als auch der Umgang mit Demenz diskutiert. Neben Soziallandesrat Wolfgang Hattmannsdorfer (VP) werden auch Caritas-Direktor Franz Kehrer, Rechtsanwalt Wolfgang Stütz sowie Pflegeexpertinnen und -experten am Podium Platz nehmen.

Das Forum wird auch per Livestream online übertragen.

Das "Forum für pflegende Angehörige" findet am 29. November 2023 im OÖNachrichten-Forum (Promenade 25, 4010 Linz) statt.

Zeit: 14.30 bis 18 Uhr, der Eintritt ist frei.

Alle Infos und Anmeldung unter nachrichten.at/caritas

