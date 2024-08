TikTok-Trend: Was sich in den "Secret Packs" aus den Automaten versteckt

Es ist leicht, eckig und hart, aber nicht sonderlich stabil. Beim Schütteln klappert es leise. Was wohl in dem Überraschungspackerl aus dem Automaten drin ist? Es ist ein Trend, der vor allem durch soziale Medien befeuert wird: Automaten, bei denen Pakete gekauft werden können, die nicht zugestellt oder retourniert wurden. Auf der Kurzvideoplattform TikTok sind die Videos, in denen jemand ein Paket öffnet, ohne zu wissen, was es enthält, ein Trend.