Tierversuche: Rat aus Experten und Laien soll jeweils bindend entscheiden

In der Diskussion, unter welchen Bedingungen künftig Tierversuche im Rahmen der Forschung an der Johannes Kepler Universität (JKU) Linz möglich sein sollen, kristallisiert sich ein "Rats-Modell" heraus. Betont wird, dass Tierversuche nur in Bereichen der medizinischen Forschung in Betracht gezogen werden können, in denen es derzeit keine Alternativen gibt.

Mittelfristig will sich die JKU der Thematik nicht verschließen – und jedenfalls über die Anforderungen des Tierversuchsgesetzes hinaus gründlichst abwägen. Angedacht ist die Schaffung eines eigenen Rates, der je zur Hälfte aus Fachexperten und Laien besetzt sein soll, so das Fazit einer Online-Diskussion gestern Nachmittag.

Per Zufall ausgewählte Laien

Sollten künftig an der JKU Tierversuche stattfinden, soll über die Erfordernisse des Gesetzes hinaus zusätzlich für jeden Einzelfall entschieden werden: bindend durch einen Rat, dem neben medizinischen Fachleuten und Tierschutzexperten auch Laien angehören sollen – per Zufallsprinzip ausgewählt, ähnlich dem Laienrichterprinzip an den Gerichten.

Während der Experte tendenziell den Blick stark auf die Bedürfnisse seines Forschungsthemas fokussiere, habe der Laie mangels inhaltlicher Befangenheit den gesamtgesellschaftlichen Zusammenhang im Blick, so der Hintergrund der auf den ersten Blick sehr ungewöhnlichen Zusammensetzung. Herwig Grimm, Leiter der Abteilung "Ethik der Mensch-Tier-Beziehung" der Veterinärmedizinischen Uni Wien, kann dem geplanten "Linzer Weg" einiges abgewinnen.

"Laien sind offen für Argumente, sie wollen selbst keine Argumente durchbringen", sagt Grimm. Das geplante Modell könnte zu einem Vorbild für andere Standorte werden, sagt der Wissenschafter.

Bei der Entscheidung über Tierversuche seien in einem Rat kritische Stimmen nötig, sagt auch Andreas Gruber, Forschungsdekan der JKU. Die Kepler-Universität Linz geht mit dem Thema transparent um. Obwohl sich die inhaltliche Frage frühestens in zwei Jahren konkret stelle, sollen Für und Wider schon jetzt intensiv diskutiert werden, sagt JKU-Rektor Meinhard Lukas im Rahmen der gestrigen Online-Diskussion.

"Möglichkeit muss bestehen"

Grundsätzlich gelte: wo immer aus fachlicher Sicht möglich, nein zum Tierversuch. Die grundsätzliche Möglichkeit müsse für den Wissenschaftsstandort aber bestehen, sagt Bernd Lamprecht, Hochschulreferent der oberösterreichischen Ärztekammer. Mit Reinhard Busch nahm auch der Obmann einer Krebspatienten-Selbsthilfeorganisation an der Debatte teil, er plädiert für Augenmaß bei den Entscheidungen. "Tierleid ist zu verhindern, wo nur möglich. Aber wir dürfen auch das Leid schwer erkrankter Menschen nicht vergessen."

