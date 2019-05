Tierversuche für neue Krebstherapien: Kepler-Uni prüft Voraussetzungen

Seine Arbeit könnte die Krebstherapie weltweit verändern und die Rückfallquote maßgeblich senken: Seit Jahresbeginn forscht, lehrt und behandelt der deutsche Top-Onkologe Clemens Schmitt an der Medizinfakultät der Linzer Johannes-Kepler-Uni (JKU), wo er die Klinik für Hämatologie und Internistische Onkologie am Kepler-Universitätsklinikum leitet.

Im Wesentlichen geht es bei Schmitts Forschungen darum, unmittelbar auf eine erste Therapielinie – etwa eine Chemotherapie –, die Tumorzellen breitflächig entfernt, einen Zweitschlag folgen zu lassen. Dieser soll spezifisch auf seneszente Zellen abzielen – das sind scheinbar ruhende Zellen, die aber einen Rückfall auslösen können.

An der Linzer Medizinfakultät setzt Schmitt jene in der internationalen Forschergemeinschaft viel beachtete Arbeit fort, die er zuvor an der Berliner Charité geleistet hat. Der Forschungsstandort Linz überzeugt ihn: Er habe den Eindruck, dass hier "viele Wege kürzer" seien und "vieles schnell realisierbar" sei, sagt Schmitt.

"Das schränkt unsere Arbeit ein"

Eine Ausnahme gibt es allerdings: "Für unsere Forschungen brauchen wir auch Experimente an Tieren", sagt Schmitt. In Berlin habe er den lebensverlängernden Aspekt einer Doppeltherapie an Mäusen erforscht und so patientennah belegen können. In Linz gebe es derzeit aber keine Basis für tierexperimentelle Untersuchungen. "Das schränkt unsere Arbeiten schon sehr ein."

In seinem Forschungsfeld sei die Notwendigkeit tierexperimenteller Forschung gut begründbar, sagt Schmitt. "Hier spielen Tumorzellen, Normalgewebe und Immunsystem eng zusammen – das kann man nicht allein in einer Zellkultur in der Petrischale untersuchen." Man versuche, soweit es irgendwie möglich sei, ohne Tierversuche zu klaren Antworten zu gelangen, sagt Schmitt. "Aber gerade eine Bedrohung wie Krebs verlangt von uns, dass wir aussichtsreiche Therapiekonzepte in aussagefähigen Modellen prüfen, bevor sie in klinische Studien am Patienten gehen."

Warum gibt es in der Medizinfakultät kein Labor für derartige Forschungen? Grundlagenforschung, wie Schmitt sie betreibe, habe in Linz in diesem Bereich bisher nicht stattgefunden, heißt es aus der Kepler-Uni.

Unterstützung in der heiklen Frage bekommt Schmitt vom Rektor der Linzer Kepler-Uni, Meinhard Lukas. "Krebs ist eine der häufigsten Todesursachen, obwohl Therapiekonzepte laufend verbessert werden. Es braucht daher auch radikal neue Ansätze", sagt er. Clemens Schmitt zähle zur internationalen Spitze in der Krebsforschung. Mit ihm könne sich die JKU samt Uniklinik zu einem Krebsforschungszentrum von internationalem Rang entwickeln, sagt Lukas. Ohne Tierversuche werde es aber keine entscheidenden Fortschritte geben. "Die zentrale Frage ist: Welche Belastungen für die betroffenen Tiere nehmen wir in Kauf, um den erwarteten Nutzen für den Menschen zu rechtfertigen?"

Vorprüfung durch Kommission

Voraussetzung dafür sei nicht nur eine "penible Beachtung des Tierversuchsgesetzes", sondern auch die Vorprüfung durch eine Ethikkommission. "Vor jedem geplanten Tierversuch ist zu klären, ob der Versuch durch Alternativen vermeidbar ist und wie bei unvermeidbaren Versuchen möglichst schonend vorzugehen ist", sagt Lukas. Zugleich stelle sich die Kepler-Uni grundsätzlich der Frage des Umgangs mit Tieren, sagt Lukas – beispielsweise was den Konsum von Fleisch aus Massentierhaltung betrifft. Der sei "sowohl aus ethischen Gründen, aber auch mit Blick auf den Klimawandel" problematisch, sagt Lukas.

Die Mensa der Kepler-Uni stelle daher gerade ihr gesamtes Angebot auf Biofleisch aus nachhaltiger Landwirtschaft um.

Seneszente Zellen

Bei seneszenten Tumorzellen wurde das Zellalterungsprogramm („Seneszenz“) ausgelöst, das der Zellreproduktion Einhalt gebietet. In manchen Fällen nehmen diese scheinbar ruhenden Zellen die Zellteilung aber wieder auf. Das kann eine besonders aggressive Rückfallerkrankung auslösen. Onkologe Schmitt, der das gemeinsam mit einem Forscherteam in seinen jüngsten Studien untersucht und belegt hat, forscht nun in Linz an einer Doppeltherapie, die die Rückfallquote bei Krebs senken soll.

