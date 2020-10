Tierquälerei? Klapperschlangen sind in der Tiefkühltruhe verendet

Vergeblich war der Amtstierarzt auf der Suche nach einer neuen Bleibe für jene beiden Diamant-Klapperschlangen, die im Bezirk Urfahr-Umgebung illegal in einem Keller gehalten worden waren. Denn beide Tiere sind inzwischen tot, bestätigte gestern Michael Babl von der Pressestelle der oberösterreichischen Landespolizeidirektion eine Information der OÖNachrichten.

Der Vater des 26-jährigen Besitzers, der gar nicht wusste, dass der Sohn die Schlangen in seinem Keller verwahrte, soll die giftigen Vipern in einen Sack gesteckt und in den Gefrierschrank gegeben haben. "Die Kollegen schicken einen Bericht an die Staatsanwaltschaft, die klären muss, ob es sich dabei um Tierquälerei handelt", sagte der Sprecher am Donnerstag.

Wie die OÖN aus einer anderen Quelle erfuhren, hatte der Mann bei Tierhandlungen gefragt, ob sie die Schlangen nehmen wollen, und Abfuhren bekommen. So dürfte die Idee entstanden sein, sich der beiden Schlangen auf eine andere Weise zu entledigen. Traurig, denn dem Vernehmen nach hatte der Amtstierarzt zu diesem Zeitpunkt schon die Zusage des Hauses der Natur in Salzburg, die beiden Klapperschlangen zu übernehmen.

Wie berichtet, war der 26-Jährige am Dienstagabend von einer der beiden Tiere in die linke Hand gebissen worden. Der junge Mann, der erst vor einem Monat in das Haus des Vaters gezogen war, hielt sie in einer Plastikbox im Keller. Er wählte den Notruf und wurde ins Krankenhaus gebracht.

Weil sein Gesundheitszustand aber stabil war und sich nicht verschlechterte, erhielt er kein Gegengift und fuhr nach der Wundbehandlung wieder nach Hause, nachdem er einen Revers unterschrieben hatte.

Die Bezirkshauptmannschaft ersuchte den Besitzer, die Schlangen freiwillig herzugeben, um eine behördliche Abnahme zu vermeiden. Doch während der Suche nach einem neuen Quartier verblieben die Schlangen vorerst im Haus des 26-Jährigen und seines Vaters.

Wer eine Schlange halten will, muss sich laut Gesetz vorher gut über die Haltungsbedingungen informieren und ein entsprechend großes Terrarium anschaffen. Zudem ist der Besitz der Bezirksverwaltungsbehörde bekanntzugeben. Der Besitz von Giftschlangen bedarf zudem einer Genehmigung durch die Gemeinde.

