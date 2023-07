Tierische Einsätze in Linz: Krokodil in der Donau war Fake, der "Kampfhase" echt

Linz am Rosenmontag 1999: Die amtliche Pressestelle der Stadt Linz veröffentlicht in einer Aussendung einen absoluten Knüller. In einem Schacht unter der Donau hätten Mitarbeiter der Linz AG (damals noch SBL) ein mehr als sieben Meter langes Reptil entdeckt. "Die Männer waren im Schein ihrer Grubenlampen zunächst einer gurgelnden Geräuschquelle gefolgt, die sich zum Schrecken der Kanalbrigade als ein schlafendes Krokodil herausstellte", hieß es in der Presseinformation.