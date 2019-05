Tierhaltung im Wohngebiet: Hühner sind verboten, Papageien erlaubt

Hühner im Wohngebiet zu halten ist in Österreich verboten, Papageien sind dagegen erlaubt. Das geht aus einer Entscheidung des Landesverwaltungsgerichts hervor, die gestern veröffentlicht wurde.

Dem vorausgegangen war ein Nachbarschaftsstreit in Hörsching (Bezirk Linz-Land), wo Anrainer in einer Voliere in ihrem Garten drei Graupapageien und fünf Ziegensittiche hielten. „Die Nachbarn fühlten sich durch den Lärm, den die Tiere verursachten, gestört und haben sich an die Gemeinde gewendet“, sagt Bürgermeister Gunter Kastler (VP). Er entschied, die Haltung der Vögel zu untersagen, und ordnete deren Entfernung an. „Die Nachbarn haben gesagt, sie fühlen sich nicht mehr wohl zuhause. In solchen Fällen muss ich als Bürgermeister tätig werden“, sagt Kastler.

Haustiere, keine Nutztiere

Die Tierbesitzer erhoben daraufhin Beschwerde beim Landesverwaltungsgericht – und bekamen recht. Das Gericht hob das Verbot auf. Die Begründung: Papageien werden – anders als Nutztiere wie Hühner – typischerweise im Haushalt gehalten. Ihre artgerechte Haltung sei durch tierschutzrechtliche Vorschriften gewährleistet.

Würden diese Vorschriften verletzt oder ein Wohngebäude hauptsächlich zur Tierhaltung verwendet, liege keine typische Haushaltung vor. Weil dies im konkreten Fall nicht gegeben sei, dürften die Besitzer ihre Papageien behalten. Das Gericht weist aber darauf hin, dass sich die Entscheidung nur darauf beziehe, ob die Papageienhaltung mit den Bestimmungen der Raumordnung vereinbar sei. Für den Schutz vor Lärmbelästigung gebe es andere gesetzliche Regelungen.

„Die Vogelbesitzer haben ihre Voliere mittlerweile in den Keller geräumt. Für die Nachbarn hat sich die Situation dadurch verbessert. Wenn das der Tierschutz auch gutheißt, so ist dies positiv zu sehen“, sagt Kastler.

Mit dem Ansinnen, im Wohngebiet Hühner zu halten – die wie erwähnt als Nutztiere gelten –, sind dagegen immer wieder Besitzer abgeblitzt. So berichteten die OÖN im Februar über eine Familie aus Kematen (Bezirk Linz-Land), die ihre sechs Hühner und ihren Hahn auf Anordnung der Gemeinde abgeben sollte. Die Grünen-Forderung nach einer entsprechenden Änderung fand im zuständigen Unterausschuss für Bienen- und Kleintierhaltung des Landtags im März keine Unterstützung.



