Tiere verendeten bei Bauernhofbrand: "Es ist eine komplette Katastrophe"

Es war 22:45 Uhr in der Nacht auf Freitag als Markus G. eine SMS von seinem Melkroboter erhielt, dass der Strom ausgefallen ist. Als der 32-jährige Landwirt in seinen Stall schauen wollte, stand dieser bereits in Vollbrand. Er alarmierte die Frau und brachte seine Ehefrau, die einjährige Tochter sowie seine Eltern in Sicherheit. Während die Bewohner des Bauernhofs in St. Georgen am Walde (Bezirk Perg) unverletzt blieben, kam für einige der 140 Rinder im Stall jede Hilfe zu spät.