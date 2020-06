Tiere erschrecken: Neuer Trend in sozialen Medien

Sie winkeln zuerst den linken Arm an, dann den rechten, und schließlich laufen sie wild gestikulierend auf Tiere zu. Und das alles zu spanischer Musik. "Kulitikitaka" heißt der Trend, der sich seit April über die bei Jugendlichen beliebte App "TikTok" verbreitet. In den Videos werden Katzen, Hunde und Hühner provoziert. Besonders beliebt: Kühe.

"Bei dieser seltsamen Challenge werden Tiere böswillig erschreckt. Das kann zu Verletzungen bei Menschen und Tieren führen", sagt Christian Lang, Landesobmann der Jungbauern. Denn besonders Mutterkühe würden nicht immer flüchten, sondern ihre Kälber entsprechend beschützen. Besonders in einer Zeit, in der Bauern aus Verunsicherung bereits ihre Almen für Privatpersonen sperren, sei dies absolut entbehrlich. "Nur wenn sich alle an die Verhaltensregeln halten, können wir die Landschaft gemeinsam genießen", sagt Lang.

