Tierärzte nicht bezahlt: Mann droht Haftstrafe

BRAUNAU/RIED. Ein Verfahren wegen gewerbsmäßigen Betrugs droht einem 35-jährigen Mann aus Salzburg. Er soll mehr als 20.000 Euro Schaden verursacht haben.

In der Justizanstalt Ried sitzt der 35-Jährige in Untersuchungshaft. Bild: Kaufmann

Der Mann soll von Mai 2016 bis 29. Jänner 2019 vor allem in den Bezirken Braunau und Salzburg-Umgebung sowie im grenznahen Bayern zahlreiche Betrügereien begangen haben. Die Masche dürfte dabei immer die gleiche gewesen sein. Der Verdächtige gaukelte laut Polizei den Geschäftspartnern seine Zahlungsfähigkeit vor. Die Waren und Dienstleistungen bezahlte er dann aber nicht.

Bisher 21 Geschädigte bekannt

"Die Schadenssumme beläuft sich nach derzeitigem Ermittlungsstand auf etwa 20.000 Euro. Bisher konnte die Polizei 21 Geschädigte ausforschen. Der Verdächtige ist mehrfach wegen diverser Vermögensdelikte vorbestraft und hat bereits Freiheitsstrafen verbüßt", sagte Alois Ebner, Sprecher der Staatsanwaltschaft Ried, gestern auf OÖN-Anfrage. Der Verdächtige soll in Perwang, Bezirk Braunau, trotz eines aufrechten Tierhalteverbots der Bezirkshauptmannschaft eine Pferdezucht betrieben haben. "Immer wieder hat er Tierärzte und Futterlieferanten nicht bezahlt", sagt Ebner. Zudem dürfte der Salzburger in Haigermoos, Bezirk Braunau, eine illegale Hundezucht betrieben und auch hier Tierärzte nicht bezahlt haben.

Ziel sei gewesen, die Hunde gewinnbringend zu verkaufen, so Ebner. Zwei erwachsene Hunde und acht Welpen wurden am 15. Jänner 2019 in die Pfotenhilfe nach Lochen gebracht. Das bestätigte Johanna Stadler, Geschäftsführerin der Pfotenhilfe, den OÖN. "Der 35-Jährige wechselte permanent den Tierarzt. Zudem konnten Kfz-Werkstätten, Tankstellen und Pensionen ausgeforscht werden, bei denen der Mann noch Schulden offen hat", sagt Staatsanwalt Ebner.

Gegen den 35-Jährigen wurde gestern die Untersuchungshaft verhängt. Bei einer Verurteilung droht ihm eine längere Haftstrafe. Die Ermittler gehen von weiteren Geschädigten aus. Diese werden ersucht, sich an die Polizeiinspektion Ostermiething unter der Nummer 059133/4211 zu melden.

