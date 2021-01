Tiefe Trauer in Fischlham: 25-Jähriger geriet bei Baumschnitt in Stromleitung

"Wir sind alle sehr betroffen. Alexander war extrem engagiert, beliebt und hilfsbereit. Er hinterlässt eine Riesenlücke – nicht nur im Musikverein, sondern in der ganzen Gemeinde", sagt Wolfgang Dickinger, Obmann des Musikvereins Fischlham, über den tragischen Unfalltod seines Musikerkameraden Alexander N.

Der 25-jährige Fischlhamer hatte am Samstagnachmittag seinem zukünftigen Schwiegervater in dessen Garten in Steinerkirchen an der Traun beim Zurückschneiden von Bäumen geholfen. Um die oberen Äste zu erreichen, stieg der bei einer Werkzeugbaufirma als Konstrukteur beschäftigte Mann in den Personenkorb eines Krans und fuhr mit diesem gegen 15 Uhr in die Höhe. Dabei dürfte er eine Mittelspannungsleitung, die über das Grundstück führt, übersehen haben und geriet in den Stromkreis.

Lichtermeer in Pfarrkirche

Sein 56-jähriger Schwiegervater in spe, der sich ebenfalls im Garten befand, hörte einen lauten Knall. Er verständigte sofort die Einsatzkräfte und auch den Vater des Verunglückten. Die beiden Männer steuerten den Arbeitskorb nach unten und begannen sofort mit Wiederbelebungsmaßnahmen.

Notarzt und Rettung brachten den 25-Jährigen unter Reanimation ins Klinikum Wels. Dort erlag er wenig später seinen schweren inneren Verletzungen. "Der Schock sitzt bei allen tief. Alexander ist für uns als Mensch, Vorstandsmitglied und Trompeter kaum ersetzbar. Er hatte eine sehr offene und geradlinige Art und hat bei allen Konzerten und Veranstaltungen immer mitgeholfen", sagt Musik-Obmann Dickinger.

Außer im Musikverein war N. auch als Gemeinderat sowie in der Landjugend Steinerkirchen-Fischlham aktiv und hätte einmal die Landwirtschaft seines Vaters übernehmen sollen, in der er trotz seines Jobs als Konstrukteur stets tatkräftig mithalf. Die Lebensgefährtin von N. und seine Freunde entzündeten in der Pfarrkirche Fischlham im Gedenken an den 25-Jährigen zahlreiche Kerzen.

Auch der Fischlhamer Bürgermeister, mit dem N. eng befreundet war, ist tief betroffen.

Artikel von René Laglstorfer Redakteur Land und Leute r.laglstorfer@nachrichten.at