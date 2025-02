Tief im Sperrmüll ruht ein Schatz

In den Städten wird Sperrmüll abgeholt. Am Land bringen ihn die Bürger in Altstoffsammelzentren.

Es ist eine Erfahrung die wohl schon jeder gemacht hat, der Sperrmüll für die Abholung vor die Haustür gestellt hat. Lange bevor der Mülllaster kommt, haben andere Menschen bereits den alten Teppich, das in die Jahre gekommene Ikea-Kasterl und den leicht vergilbten Lampenschirm mitgenommen. Des einen Müll, ist manchmal des anderen Schatz.

21 Kilogramm Sperrmüll pro Kopf

21 Kilogramm Sperrmüll fallen pro Kopf in Oberösterreich im Jahr an. Das ist das Ergebnis der Sperrabfallanalyse 2024. Im Vergleich zur vorigen Analysen aus dem Jahr 2009 ist das ein signifikanter Rückgang. Damals entsorgte jeder Mensch in Oberösterreich durchschnittlich noch 28 Kilogramm Sperrmüll. Entweder wurde dieser zu hause abgeholt oder von den Bürgern direkt in Altstoffsammelzentren (ASZ) gebracht.

Den Rückgang erklärt Roland Wohlmuth, Vorsitzender des Landesabfallverbandes, mit einem "besseren Trennverhalten der Bürger", soll heißen: Im Sperrmüll landet im Vergleich zu früher nur noch das, was auch in den Sperrmüll gehört. "Der beste Müllsortierer ist der Mensch, keine Sortieranlage kann dasselbe leisten", sagt Wohlmuth.

98 Tonnen Sperrmüll durchsucht

Die aktuelle Analyse des Sperrmülls verfolgte vor allem ein Ziel, sie sollten aufzeigen, wie viele Wertstoffe, die auf anderen Wegen noch verwertbar wären, sich im Sperrmüll finden. Um das herauszufinden wurde buchstäblich im Müll gewühlt. In 41 Stichproben wurden 98 Tonnen Sperrmüll akribisch ausgewertet und nochmals sortiert. Das Ergebnis zeigt: Im Sperrmüll ruht ein Schatz, den es zu heben gilt.

Mehr als ein Drittel des Sperrabfalls sind unter anderem Matratzen (2210 Tonnen pro Jahr), Hartkunststoffen (2700 Tonnen pro Jahr) oder Textilien (2740 Tonnen pro Jahr), die höherwertig verwertet oder recycelt werden könnten. Eine Möglichkeit wäre zum Beispiel Matratzen in den ASZ in eigenen Container getrennt zu sammeln, sagt Johannes Offenthaler, der die Sperrmüllanalyse für den Landesabfallverband koordiniert hat. Denn "aus alten Matratzen ließen auch wieder neue Matratzen machen", sagt Peter Beigl von der Universität für Bodenkultur.

Matratzen und Textilien wären wegen ihres hohen Brennwertes auch für manche Industriezweige als Brennstoff interessant.

Manchmal landet aber auch nahezu einwandfreie Second-Hand-Ware in den Sperrmüllcontainern. Hier sind die Mitarbeiter des ASZ gefordert. Unter anderem gut erhaltene Möbel, funktionstüchtige Elektrogeräte und Fahrräder werden bereits jetzt von den Müllprofis gesondert gesammelt und in 26 eigenen Geschäften weiterverkauft. Im Vorjahr bekamen auf diesem Weg 1150 Tonnen Sperrmüll in Oberösterreich noch eine zweite Chance.

Autor Philipp Hirsch Stv. Leiter Regionalressort Philipp Hirsch