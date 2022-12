Thema des Tages: Welchen Weihnachtssong können Sie nicht mehr hören?

Mit ihrem Weihnachtshit "All I want for Christmas" führt US-Popsängerin Mariah Carey regelmäßig die Hitliste der weltweit meistgestreamten Weihnachtssongs auf Spotify an.

Es gibt keine Entkommen: Meist schon vor dem ersten Adventwochenende beginnen Radios und Einkaufszentren mit der Beschallung, die Streamingplattformen bieten Playlist unterschiedlicher Genres. Ob Rock, Pop oder Klassik: Egal, wonach Fans weihnachtlicher Songs der Sinn steht, ihre Wünsche werden erfüllt. Und derer gibt es nicht wenig: US-Popsängerin Mariah Carey schafft es mit "All I want for Christmas" mehr als 25 Jahre nach der Veröffentlichung des Songs jedes Jahr aufs Neue in die Charts auf der ganzen Welt. 2019 erklomm ihr Hit sogar die Spitze der US-Billboard-Charts - als erster Weihnachtssong seit 61 Jahren. Auch die Liste der weltweit meistgestreamten Weihnachtssongs auf "Spotify" führt sie regelmäßig an und verweist Wham! mit "Last Christmas" auf den zweiten Platz.

Die Liste ist lang: Welcher Weihnachtssong nervt Sie am meisten?

Wie halten Sie es mit Weihnachtsliedern? Ist der Advent ohne Weihnachtsmusik für Sie nicht vorstellbar, um in besinnliche Stimmung zu kommen oder halten Sie die musikalische Beschallung im öffentlichen Raum in der Vorweihnachtszeit für eine Zumutung in Dauerschleife? Welchen Weihnachtssong können Sie nicht mehr hören? Sagen Sie uns Ihre Meinung und diskutieren Sie mit!

