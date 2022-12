Thema des Tages: Blackout, was tun?

Sie rechne schon bald mit großflächigen Stromausfällen in der EU, sagte Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP) diese Woche in einem Interview mit der deutschen Tageszeitung "Welt". Die Wahrscheinlichkeit eines Blackouts in "naher Zukunft" sei sehr groß: "Die Frage ist nicht, ob er kommt, sondern wann er kommt." Das Risiko habe sich durch den Ukraine-Krieg, etwa durch Hackerangriffe, erhöht.

Auch Blackout-Experte Herbert Saurugg hält einen Blackout in den kommenden Jahren für erwartbar. Einen Zusammenhang zwischen den Stromausfällen in Wien und Graz vor wenigen Tagen sieht er allerdings nicht. " Da handelt es sich um lokale Ausfälle meist durch technische Gebrechen. Beim Blackout geht es um einen überregionalen Systemkollaps", so der ehemalige Berufsoffizier zur Steyrer Zeitung. Und selbst diese würden sich in Österreich auf maximal zwei Tage beschränken.

Dennoch: Unangenehm wird auch ein vergleichsweise kurzer Zeitraum, wenn die Vorräte fehlen. Worauf man vorbereitet sein und was ein Haushalt vorrätig haben sollte, darüber informiert der Zivilschutzverband. Die Experten listen auf, womit ein krisenfester Haushalt ausgestattet sein sollte:

Sorgen Sie für eine Lebensmittel- und Wasservorrat für mindestens 10-14 Tage. Pro Person sollten beispielsweise zwei Liter Wasser pro Tag vorrätig halten.

Informieren Sie sich, welche Vorkehrungen in Ihrer Gemeinde getroffen wurden (z.B. Wasserversorgung, Ansprechstellen im Krisenfall).

Halten Sie ein Batterie- oder Kurbelradio bereit.

Sorgen Sie für ausreichend Leuchtmittel in Ihrem Haushalt (wie empfehlen LED-Lichter statt Kerzen – keine Brandgefahr).

Sorgen Sie für eine Möglichkeit auch ohne Strom zu kochen (z.B. Gaskochplatte, Notkochstelle mit Brennpaste, Grill etc.).

Stellen Sie Überlegungen an, ob Sie Vorkehrungen für Notstrom benötigen (z.B. landwirtschaftlicher Betrieb).

Besprechen Sie Ihre Pläne mit Ihrem Haushalt, Ihrer Familie und Ihren Nachbarn.

Weitere Informationen finden Sie auf auf der Homepage des Zivilschutzverbandes.

Sind Sie auf einen Blackout vorbereitet? Oder halten Sie die Diskussion und Vorratshaltung für völlig überzogen? Welche Lebensmittel oder Geräte und Hilfsmittel haben Sie eventuell zuhause vorrätig? Wie organisieren Sie ihre Vorräte? Werden Sie Teil unseres Forums und diskutieren Sie mit!

