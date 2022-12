Thema das Tages: Lassen Sie Ihr Auto im Stillstand warmlaufen?

Bis zu -17,8 Grad hat das Thermometer in der Nacht auf Dienstag in Oberösterreich angezeigt. Viele Oberösterreicher mussten ihr Fahrzeug am heutigen frostigen Morgen mühselig vom Eis befreien. Geht es schneller, wenn der Motor bereits im Stand warmläuft? Möglicherweise. Die Scheiben sind beim Einsteigen (fast) nicht mehr beschlagen, das Eis lässt sich leichter wegkratzen und obendrein ist der Sitz dann warm. Bequemer ist es also bestimmt. Nichtsdestotrotz sind die unnötigerweise produzierten Abgase nicht nur für die Umwelt fatal, es verstößt auch gegen das Gesetz.

Das Kraftfahrgesetz (§102 Abs. 4 KFG) verbietet ausdrücklich, den Motor im Stand auf Temperatur zu bringen. Dort wird unmissverständlich festgehalten, dass das "Warmlaufenlassen“ des Motors jedenfalls eine vermeidbare Luftverunreinigung darstellt. Der Strafrahmen reiche bis zu 5.000 Euro, üblich seien Strafen von 75 bis 150 Euro, warnt der ÖAMTC.

Das Auto im Leerlauf warm werden zu lassen, schädigt aber nicht nur die Umwelt, sondern auch den Motor: Im Stand braucht das Fahrzeug viel länger, bis es Betriebstemperatur erreicht. Die Motorkomponenten sind bis dahin mehr als nötig gefordert, schreibt der Autofahrerclub. Dies bedinge auch einen weitaus höheren Abgasausstoß.

Wer die lästige Notwendigkeit dennoch auf ein geringes Maß einschränken möchte, kann zu Hilfsmitteln wie einer Scheibenabdeckung greifen. Sie erspart einen Großteil der Arbeit. Und: Wer möglichst wenig Schnee ins Auto mitbringt, verringert die Feuchtigkeit im Innenraum und damit das Beschlagen der Scheiben.

