"The Freaks" im Höhenflug: Showteam will ins Finale von "Britain's Got Talent"

Wie Superstars wurden die "Freaks" aus St. Valentin nach ihrem aufsehenerregenden Auftritt bei "Britain's Got Talent" gefeiert. "Die Jury hat gesagt, so etwas haben sie noch nie gesehen. Das war ein Riesenlob", sagt der Choreograph des Akrobatik-Showteams, OC (Ossi) Ono.

Wie berichtet, zog die 30-köpfige Gruppe ins Halbfinale der britischen Talentshow. Bereits am Montag sind die jungen Österreicher nach London gereist, wo sie am 1. Juni erneut vor einem Millionenpublikum antreten. "Wir wollen unbedingt das Finale erreichen", sagt Paula Rosenauer aus Kirchberg-Thening. Die 17-jährige Tänzerin ist eine von mehreren "Freaks" aus Oberösterreich. Gemeinsam mit der zehnjährigen Annika aus Steyr hatte sie die "Audition", also die erste Vorführung in der Show, eröffnet. Als sich das restliche Team dazugesellte, kam ordentlich Bewegung auf die Bühne: Akrobaten bauten sich zu einem Turm auf, flogen durch die Luft, bildeten einen Turm und dienten als "Springschnur". Mit den Worten "nicht von dieser Welt" wurde die Science-Fiction-Einlage in die nächste Runde gehievt.

Das Video hat auf Youtube bereits knapp 2,9 Millionen Aufrufe:

Feuer und eine böse Königin

Bei der Halbfinalshow will sich das Team um Cheftrainer Ossi selbst übertreffen. Wochenlang wurde die Choreographie einstudiert, mit der man die Zuschauer im Apollo Theatre und vor den Fernsehern erneut zum Staunen bringen will. Ossi legt die Latte hoch: Nicht nur die akrobatische Darbietung werde sich steigern, auch das Visuelle. "Wir haben Feuer und wir haben die böse Königin, die auf fünf Metern Höhe hochgehoben wird", sagt er.

Voller Vorfreude ist auch Paula Rosenauer. "Das Bühnenbild wird richtig spektakulär", sagt sie, und verrät eine weitere Besonderheit: "Man sollte auf die Geschichte achten, die wir mit unserem Auftritt erzählen."

Sollten "The Freaks" das große Finale erreichen, wird sich ihr Aufenthalt in Großbritannien um ein paar Tage verlängern. Auch dafür ist die Choreographie bereits im Kasten. "Ich hoffe, dass wir die auch herzeigen können", sagt Paula Rosenauer.

Video: TV1 hat die "Freaks" beim Training in St. Valentin besucht