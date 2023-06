Teuerungen und steigende Zinsen: Experten beraten die Häuslbauer

Ein Haus kaufen, einen Umbau wagen, einen Neubau in Auftrag geben – für viele Oberösterreicher ist es nach wie vor ein Lebenstraum, irgendwann in den eigenen vier Wänden zu stehen und diese ihr Eigenheim zu nennen. Dass dieser Prozess jedoch auch mit vielen Herausforderungen, Ungewissheit und vor allem Fragen verbunden ist, war am Montagabend in der AK-Bezirksstelle Wels deutlich spürbar.

Trotz der hochsommerlichen Temperaturen von etwa 30 Grad befanden sich vor allem zahlreiche junge Paare im Publikum der Veranstaltung "Achtung, Falle", die von der Arbeiterkammer Oberösterreich in Kooperation mit den OÖNachrichten organisiert wird, und holten sich Ratschläge von den AK-Konsumentenschutz-Experten Gerhard Augustin und Michael Kronlachner. Unter anderem beschäftigen die angehenden oder bereits tätigen Häuslbauer Fragen rund um Finanzierung, Bauverträge und was zu tun ist, wenn die Baufirma in Konkurs geht.

Viele Interessierte kamen Montagabend in die AK-Bezirksstelle Wels. Bild: AK OÖ - Wolfgang Spitzbart

Wie kann man Probleme mit der Baufirma bei einem Neubau vermeiden? Gibt es überhaupt ein Druckmittel, mit dem man arbeiten kann?

Michael Kronlachner: Ich kann jedem empfehlen: Halten Sie die Anzahlung bei Baufirmen gering und schauen Sie, dass Sie eine möglichst hohe Schlusszahlung haben. Das ist das beste Druckmittel, das Sie haben. Sollten Baumängel oder sonstige Probleme auftreten, können Sie die Schlusszahlung so lange hinauszögern, bis auch diese Mängel behoben sind. Außerdem sollten Sie einen Haftrücklass vereinbaren: Dann können Sie bis zum Ende der Gewährleistungsfrist von drei Jahren einen prozentuellen Teil von zwei bis fünf Prozent der Baukosten einbehalten und auf diesen Betrag zurückgreifen, wenn sich die Baufirma nicht an die Gewährleistungspflicht hält.

Eine Frage, die sich immer wieder stellt, aber trotzdem wichtig ist: Sollte man beim Kreditvertrag auf eine fixe oder variable Verzinsung zurückgreifen?

Gerhard Augustin: Eine pauschale Empfehlung ist schwer abzugeben, das sollte man sich im Einzelfall anschauen. Die Empfehlungen gehen derzeit eher in Richtung Fixzinsangebote. Während bei variabel verzinsten Krediten die Kreditrate automatisch an das aktuelle Zinsniveau angepasst wird, bleibt bei fix verzinsten Krediten die Kreditrate auch bei steigenden Zinsen für den vereinbarten Fix-Zeitraum unverändert. Eine Prognose für die weitere Marktentwicklung abzugeben, ist schwierig, ich rechne damit, dass noch weitere Zinsschritte seitens der EZB folgen werden, wenn vielleicht auch nicht in dem Ausmaß oder Tempo, wie wir es zuletzt hatten.

Was sollte man bei der Auswahl der Baufirma beachten?

Michael Kronlachner: Essenziell für die Wahl der Baufirma ist, sich die Referenzprojekte anzusehen, und zwar nicht nur auf Bildern. Kontakte zu ehemaligen Kunden können hilfreich sein, um deren Erfahrung mit dem Unternehmen zu ermitteln. Besonders bei Sanierungen sollte man überprüfen, ob die Firma über die notwendigen Gewerbeberechtigungen verfügt.

Angenommen, man hat eine größere Summe geerbt und möchte damit den Kredit zurückzahlen – ist das möglich?

Gerhard Augustin: Ja, das ist möglich. Es kann sein, dass im Kreditvertrag geregelt wurde, dass eine Pönale verlangt werden kann, sollte die vereinbarte Kündigungsfrist nicht eingehalten werden. Die gesetzliche Obergrenze für die Pönale beträgt ein Prozent des vorzeitig zurückgezahlten Betrages. Diese Grenze gilt für alle nach dem 10.6.2010 abgeschlossenen Kreditverträge.

Was ist zu tun, wenn es zur Überschreitung der Baukosten kommt?

Michael Kronlachner: Preissteigerungen bei Baumaterialien kann die Baufirma nicht weitergeben. Es braucht vertragliche Regelungen, und Fixpreise müssen eingehalten werden. Wenn die Baufirma mehr Arbeitsstunden als veranschlagt gebraucht hat, können die Mehrkosten nicht verrechnet werden. Das ist nur bei unvorhersehbaren Umständen möglich, die zur Kostensteigerung geführt haben.

Nachgefragt

"Wie viel finanziellen Puffer sollte man einplanen, wenn man einen Neubau plant?" – Florian Kaltenbrunner

Antwort von Gerhard Augustin: "Grundsätzlich sollte man etwa zehn Prozent der Projektkosten als Puffer einplanen. Erfahrungsgemäß kommt es häufig zu Baukostenüberschreitungen, zehn Prozent sind da ein guter Richtwert."

"Wir sind beim Abschluss unseres Neubaus. Es wurden Baumängel festgestellt, die Firma meldet sich nicht. Was sollen wir tun?" – Christina Wimmer

Antwort von Michael Kronlachner: "Am besten die Schlusszahlung so lange zurückhalten, bis die Mängel behoben sind. Geschieht das nicht innerhalb einer Frist, können Sie eine Ersatzfirma beauftragen."

"Ist es klug, das Bauvorhaben an einen Generalunternehmer zu übergeben?" – Florian Rabeder

Antwort von Michael Kronlachner: "Man muss sich überlegen: Bin ich fähig, das Bauvorhaben zu begleiten und alle Abläufe zu koordinieren? Das macht ein Generalunternehmer, verlangt dafür aber Aufschlag. Ist technisches Wissen vorhanden, kann man sich für Eigenvergabe entscheiden."

"Wohnkosten sind mittlerweile der größte Ausgabenblock"

AK-Präsident Andreas Stangl Bild: AK OÖ - Wolfgang Spitzbart

Egal ob selbst bauen oder mieten – durch den immer größer werdenden Kostenfaktor Wohnen geraten die Familien immer weiter unter Druck. Besonders junge Paare, die am Traum vom Eigenheim festhalten wollen, sind davon betroffen.

„Die Teuerungen treffen uns bei den Mieten, beim Heizen, beim Strom, beim Sprit und bei den Lebensmitteln. Dadurch wird auch das verfügbare Einkommen geringer“, sagt AK-Präsident Andreas Stangl. Der Mut, das Projekt Hausbau tatsächlich umzusetzen, solle jedoch niemanden verlassen.

Ein Problem sieht Stangl vor allem bei jenen, die mit Wohnraum spekulieren, „die also beispielsweise Häuser kaufen und diese dann leer stehen lassen“. Daher setzt sich Stangl auch für die Leerstandsabgabe ein, um derartige Spekulationen zu regulieren.

Umwidmung für Sozialbau

Auch die Gemeinden nimmt Stangl in die Pflicht, um Wohnen in Oberösterreich leistbarer zu gestalten. Denn überhöhte Grundstückspreise treiben die Mieten im sozialen Wohnbau weiter nach oben.

Eine Möglichkeit, um diese Kosten zusätzlich zu minimieren, sieht Stangl im oberösterreichischen Raumordnungsgesetz, in dem eine Widmungskategorie „Gebiete für den sozialen Wohnbau“ verankert ist. „Gemeinden können beim Umwidmen zum Beispiel sagen, dass 40 Prozent des Baulandes eine soziale Wohnlandschaft werden – das Landesgesetz gibt das her. Wirklich Bescheid darüber wissen aber anscheinend nur die wenigsten“, sagte Stangl.

Zusätzlich fordert die Arbeiterkammer auch eine Mietpreisbremse. „Wir haben einen Wohnzufriedenheitsindex eingerichtet, bei dem wir ermitteln, wie es den Leuten beim Wohnen geht. Tatsache ist: Die meisten Leute kommen aus der Mitte und benötigen eine Mietpreisbremse, um das Eigenkapital auch wieder zu steigern, um vielleicht doch noch den Traum vom Eigenheim zu verwirklichen“, sagte Stangl.

