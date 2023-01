Teuerung: Zahl der Anfragen bei der AK hat sich verfünffacht

Mehr als 321.000 Menschen in Oberösterreich haben im Vorjahr die Beratung der Arbeiterkammer in Anspruch genommen. Dabei ging es vor allem um arbeits- und sozialrechtliche Fragen und um Angelegenheiten des Konsumentenschutzes, wie AK-Präsident Andreas Stangl und sein Stellvertreter Ernst Stummer am Montag mitteilten.

Dabei war das Thema Inflation ganz entscheidend: Beratungen zu Strom- und Gaspreisen, Pellets hätten sich 2022 fast verfünffacht. Bei diesen Anfragen ging es oftmals auch um die Probleme bei der Auszahlung des Klimabonus, sagt Stangl.

Wenn Beratung nicht mehr ausreiche, übernehme die AK auch die juristische Vertretung ihrer Mitglieder. Die Zahl der neu dazugekommenen Akte sei im Vergleich mit 2021 um 22 Prozent gestiegen, sagt Stummer.

Mehr als 7800 Fälle

Mehr als 7800 Causen seien gerichtlich bzw. außergerichtlich erledigt worden. „Im Arbeitsrecht lag unsere Erfolgsquote bei fast 80 Prozent.“

Die meisten Fälle betrafen Beschäftigte in der Arbeitskräfteüberlassung, im Gastgewerbe, Handel und im Transportwesen. Rund 83 Prozent von ihnen waren in Betrieben beschäftigt, „in denen es keinen Betriebsrat gab“, betonte der AK-Präsident.

Beratungen, Interventionen und das Beschreiten des Rechtswegs: insgesamt habe die Arbeiterkammer Oberösterreich im Vorjahr für die Menschen 105,2 Millionen Euro erkämpfen können. Im Sozialrecht seien es mehr als 65 Millionen Euro gewesen, die erstritten worden seien.

Dramatischer Fall im Jahr 2017

Erfolgreich zum Abschluss gebracht wurde demnach auch ein dramatischer Fall im Jahr 2017. Damals hatte ein Beschäftigter einen Arbeitsunfall erlitten. Sein Bein wurde dabei so schwer eingeklemmt, dass der rechte Unterschenkel amputiert werden musste. Zunächst wurde in einem Gutachten die Invalidität des Mannes mit nur 35 Prozent geschätzt. Deshalb habe die private Unfallversicherung die Unfallrente verweigert.

Der Fall ging durch die Instanzen und am Ende bekam das Unfallopfer recht. Der Oberste Gerichtshof entschied im Vorjahr, dass die Invalidität 50 Prozent betrage und sprach dem Mann eine Nachzahlung von mehr als 120.000 Euro sowie eine lebenslange Unfallrente von 1900 Euro pro Monat zu.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper