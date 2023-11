"Teuerung ist längst in der Mitte der Gesellschaft angekommen"

Wenn am Ende des Geldes wieder zu viel Monat übrig bleibt.

Frau M. ist 64 Jahre alt und bezieht inklusive Pflegegeld eine Pension von 1084 Euro. Dazu kommen noch 175 Euro Wohnbeihilfe und 57 Euro Ausgleichszulage, um auf die Mindestpension von exakt 1208 Euro zu kommen. Doch die 64-Jährige ist schwer krank, leidet an Krebs und ist nur noch eingeschränkt mobil, sie ist auf Gehhilfen angewiesen. Nach Abzug von 900 Euro Fixkosten bleiben Frau M. noch 300 Euro pro Monat zum Leben, doch davon braucht sie rund 175 Euro für Medikamente.

Wenn am Ende des Geldes wieder einmal zu viel Monat übrig bleibt: die Zahl der Oberösterreicher, die in den 15 Caritas-Beratungsstellen Rat und Hilfe suchen, ist heuer, verglichen mit 2022 (Stand Ende Oktober) deutlich gestiegen: von 6577 auf 8342 Personen. Das ist ein Plus von 27 Prozent. "Dabei war das Vorjahr für viele schon schwierig", sagt Michaela Haunold, die Leiterin der Beratungsstellen.

Energie, Lebensmittel und Mietkosten

Die häufigsten Probleme seien die hohen Energie- und Lebensmittelpreise und hohe Mietkosten. Hilfsbedürftige werden von der Caritas mit Lebensmittelgutscheinen unterstützt. Doch reichte um Vorjahr noch ein Gutschein im Wert von 40 Euro aus für eine Wochenration Lebensmittel, seien es inzwischen schon 60 Euro, sagten Haunold und Caritas-Direktor Franz Kehrer. Es gebe eine Studie, wonach die Preise bei den günstigsten Produkten am stärksten gestiegen seien.

Genaue Zahlen über Obdachlosigkeit habe man nicht. Allerdings sei die Zahl der Besucher in der Caritas-Wärmestube in Linz gegenüber dem Vorjahr um 23 Prozent gestiegen (von 658 auf 807). "Es kommen auch Mindestpensionisten für eine billige Mahlzeit", sagt Kehrer.

Sogar um 67 Prozent stieg die Zahl der Kontakte bei Help-Mobil, die eine medizinische Basisversorgung für wohnungslose Menschen darstellt.

"Mittlerweile viele Ersparnisse aufgebraucht"

Im Innviertel hat die Caritas vom Land Oberösterreich den Auftrag, im landesweiten Netzwerk Wohnungssicherung in der Delogierungsprävention tätig zu sein. Nahmen dieses Angebot im Vorjahr 243 Innviertler in Anspruch, waren es heuer bereits 494 Personen, mehr als doppelt so viele.

Die Teuerungen seien längst in der Mitte der Gesellschaft angekommen, warnt Kehrer. "Es kommen Menschen zu uns, die vorher mit einem geregelten Job zu uns gekommen sind, jetzt aber nicht mehr." Und: Immer mehr Menschen haben mit psychischen Erkrankungen zu kämpfen, angesichts der anhaltenden finanziellen Belastungen", sagt Haunold.

"Nach Corona war bei vielen Leuten die Hoffnung, dass bald alles wieder normal wird, doch mittlerweile sind viele Ersparnisse aufgebraucht." Für viele sei schon eine unerwartete Autoreparatur nicht mehr leistbar.

154.000 Menschen in Oberösterreich, knapp 15 Prozent, seien armutsgefährdet, sagt Kehrer. Das bedeute, dass sie mit einem Einkommen unter der Armutsgefährdungsschwelle, weniger als 1392 Euro auskommen müssen.

Die Caritas fordert eine bundesweite Reform der Sozialhilfe mit bundesweit einheitlichen Mindeststandards, die die realen Wohnkosten besser abdecken, eine Inflationsanpassung des Arbeitslosengeldes und der Notstandshilfe und die Erhöhung des Ausgleichszulagenrichtsatzes um knapp 200 Euro.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Robert Stammler Redakteur Land und Leute Robert Stammler