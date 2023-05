Teuerung beschert Schuldnerberater viel Arbeit

Wer einmal in der Schuldenfalle sitzt, kommt oft nur mehr schwer heraus. Professionelle Beratung, wie sie Schuldnerhilfe und Schuldnerberatung in Oberösterreich bieten, ist oft der erste und entscheidende Schritt dazu. Dort können sich die rund 90 Mitarbeiter nicht über mangelnde Beschäftigung beklagen. Im Vergleich zum Vorjahr sind die Beratungen im ersten Quartal um fast 20 Prozent gestiegen. 1169 Personen haben erstmals mit den Beratungsstellen in OÖ Kontakt aufgenommen, 4514 Akte wurden bearbeitet (+12 %) und 4121 Beratungsgespräche geführt (+19%). Die beiden Geschäftsführer, Thomas Berghuber von der Schuldnerberatung und Ferdinand Herndler von der Schuldnerhilfe, erwarten, dass sich diese Entwicklung langfristig fortsetzen wird. Auffällig sei, dass das Durchschnittseinkommen der Klienten steigt und auch Menschen mit Eigentum in Beratungen auftauchen.

Vorlaufzeit ist fatal

Die Gründe liegen auf der Hand: stark steigenden Lebenshaltungskosten aufgrund gestiegener Lebensmittel- und Energiepreise sowie steigende Kredit- und Girokontozinsen. Auch die Nachwehen der Covid-Pandemie sind spürbar, weil während der Pandemie gestundete Zinsen und Sanierungspläne jetzt wieder laufen. Oft dauert es aber, bis die Betroffenen sich professionelle Hilfe suchen. Diese Vorlaufzeit ist fatal, denn durch Zinseszins und sonstige Kosten können kleinere Beträge rasch zu einem großen Schuldenberg anwachsen. "Eine Überschuldung passiert nicht von heute auf morgen, sondern hat eine Vorlaufzeit von zwei bis fünf Jahren", sagt Berghuber.

Neue Präventionsangebote

Das Land OÖ finanziert die gestiegenen Beratungsleistungen der beiden Organisationen mit 500.000 Euro zusätzlich. Außerdem sollen drei neue Angebote die Prävention verstärken. Erstens soll der Online-Budget-Check der Schuldnerberatung weiterentwickelt werden. Als Basis dafür dient weiterhin www.klartext.at. Zweitens wird gerade ein Frühwarnsystem in der Bankberatung entwickelt, das gefährdete Kunden rechtzeitig mit Beratern von Schuldnerhilfe und Schuldnerberatung zusammenbringen soll. Drittens sollen die Finanzworkshops in den Schulen um eine Lehrlingsausbildungs-Schiene erweitert werden. Dafür konnten bereits Partner wie die voestalpine, BMW Steyr oder KTM gewonnen werden. „Niederschwelliges Finanzwissen ist der Schlüssel um gar nicht in die Schuldnerfalle zu geraten“, sagt Soziallandesrat Wolfgang Hattmannsdorfer (VP).

Betreutes Konto

Seit 2014 bietet die Schuldnerhilfe OÖ das Betreute Konto an. Existenzsichernde Zahlungen wie Miete, Strom und Heizungskosten werden durch die Schuldnerhilfe OÖ vom Betreuten Konto des Kunden angestoßen, der Restbetrag steht dem Kunden am Auszahlungskonto zur freien Verfügung. "Wir wollen ein Abrutschen in Armut und Zahlungsunfähigkeit verhindern. Mit diesem Angebot unterstützt die Schuldnerhilfe OÖ Menschen dabei, ihre existenzsichernden Zahlungen wie Miete, Strom und Heizung vorrangig zu leisten und damit ihre Existenz zu sichern", sagt Herndler. In OÖ gibt es rund 200 betreute Konten.

Autor Christian Diabl Christian Diabl