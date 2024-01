Teuerung bei Wohnen, Energie und Lebensmittel: AK zieht Bilanz

"Es war ein bewegtes Jahr 2023", lautete die Bilanz von AK-Präsident Andreas Stangl bei der Pressekonferenz in Linz. Insgesamt 105,8 Millionen Euro konnte die Arbeiterkammer Oberösterreich im vergangenen Jahr für ihre Mitglieder erkämpfen - den Großteil der erstrittenen Beträge macht dabei das Sozialrecht (62,1 Millionen Euro) aus, gefolgt von Insolvenzangelegenheiten (mehr als 26 Millionen Euro) und dem Arbeitsrecht (rund 15 Millionen Euro).

Fokus auf Teuerung

"Das größte Problem, das die Arbeitnehmer im vergangenen Jahr beschäftigte, war nach wie vor die Teuerung, insbesondere beim Wohnen, bei Energie, Mobilität und Lebensmitteln", sagte der AK-Präsident.

Im ersten Quartal 2023 waren von vielen Stromanbieten die Preise für Bestandskunden erhöht worden, etwa von der Energie AG, der Wels Strom GmbH und der Verbund AG. Laut Stangl warfen die Vorgangsweise und auch der Umfang rechtliche Fragen auf, die die Arbeiterkammer gerichtlich durch eine Sammelklage klären ließ. Mit Erfolg, denn alle drei Unternehmen lenkten ein und waren zu Lösungen bereit. Somit ergaben sich noch im selben Jahr Einmalzahlungen zwischen 10 und 125 Euro - je nach Anbieter, Tarif und Jahresstromverbrauch.

314.385 Beratungen im Jahr 2023

Die Hauptaufgaben der AK Oberösterreich seien nach wie vor die Beratungen und Vertretung der Mitglieder im Arbeits- und Sozialrecht, sagte Andrea Heimberger, Direktorin der AK Oberösterreich. Im Jahr 2023 wurden insgesamt 314.385 Beratungen verzeichnet, drei Viertel davon erfolgten telefonisch.

14.700 Rechtsakte wurden 2023 von den Juristen der AK bearbeitet, 8500 Rechtsfälle in arbeits- und sozialrechtlichen Angelegenheiten sowie in Insolvenzverfahren konnten abgeschlossen werden. "In den meisten Fällen - nämlich genau in 81 Prozent - handelte es sich um Beschäftigte von Betrieben, in denen kein Betriebsrat errichtet wurde", sagte Heimberger.

Bevorstehende AK-Wahlen im März

Mit ihrer Kampagne "Der Stimme eine Stimme geben" wies AK-Präsident Stangl erneut auf die Arbeiterkammer-Wahlen hin, die von 5. bis 18. März in Österreich stattfinden. Rund 570.000 Mitglieder sind wahlberechtigt, "bei der vergangenen Wahl lag die Wahlbeteiligung bei knapp mehr als 40 Prozent. Das möchten wir gerne halten", sagte Stangl.

Autorin Karoline Ploberger Redakteurin Oberösterreich Karoline Ploberger