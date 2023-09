Tetanus: 13-Jähriger im Kepler Klinikum aus dem Koma erwacht

Der Bub ist vor einigen Tagen aus dem Koma erwacht, teilte das Klinikum am Dienstag mit. 39 Tage lang war der 13-Jährige im künstlichen Tiefschlaf. Wegen der lebensbedrohlichen Tetanus-Infektion war er auf der Kinder-Intensivstation der Linzer Uni-Klinik behandelt worden. "Der Patient ist auf dem Weg der Besserung. Aufgrund der schweren Erkrankung ist der Bub allerdings noch sehr schwach und müde", teilte Oberärztin Ariane Biebl mit. Er werde noch einen Reha-Aufenthalt benötigen, um wieder zu Kräften zu kommen.

Eine derartige Infektion kommt nur sehr selten vor. Tetanus - auch Wundstarrkrampf genannt - wird durch Bakterien verursacht. Im Fall des Buben ist der Bazillus nach einer Verletzung am Unterschenkel in den Körper eingedrungen. Der Impfschutz sei nicht vollständig gewesen, sagte Oberärztin Ariane Biebl. Die Eltern des Buben hätten ausdrücklich den Wunsch geäußert, dass das Krankenhaus mit Informationen an die Öffentlichkeit gehe, um auf die Bedeutung einer Impfung hinzuweisen, sagte die Kinderärztin. Denn ein ausreichender Impfschutz hätte den Ausbruch von Tetanus verhindert.

Der Bub war nach der Verletzung mit einer Begleitperson zur Wundversorgung im Spital gewesen. Irrtümlich hatte die Begleitperson angegeben, der 13-Jährige habe einen vollen Impfschutz, was jedoch nicht stimmte. Wenige Tage später – die Inkubationszeit liegt zwischen vier und 14 Tagen – brach Tetanus aus. "Wir alle sind froh und erleichtert, dass es dem Patienten besser geht, dennoch appellieren wir weiterhin, Impftermine unbedingt wahrzunehmen, um anderen Kindern ein solches Schicksal zu ersparen", sagt Ärztin Ariane Biebl.

Oberärztin Ariane Biebl: "Wir sind erleichtert" Bild: Mathias Lauringer/SoulSpaceStudi

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper