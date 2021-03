Die Teststraße in den Promenaden Galerien im Herzen von Linz wird von der Bevölkerung sehr gut angenommen. "Dieser Standort ist für alle, die in der Innenstadt wohnen, arbeiten oder hier Einkäufe erledigen, gut erreichbar und damit eine echte Bereicherung zum bisherigen Angebot", sagte Landeshauptmannstellvertreterin Christine Haberlander (VP) gestern bei ihrem Besuch in den Promenaden Galerien.