Test: Schnaps und Zigaretten für Jugendliche schwer zu bekommen

Ein 14-jähriger Bursch, der in einem Lebensmittelgeschäft problemlos eine Flasche Wodka erwirbt? In Oberösterreich ist das ein eher unwahrscheinliches Szenario. Das ist das erfreuliche Ergebnis jener Alkohol- und Tabaktestkäufe, die das Land gemeinsam mit dem Institut Suchtprävention der pro mente Oberösterreich im Vorjahr durchgeführt hat.

"Dabei versuchen Jugendliche zwischen 14 und 15 Jahren, gebrannte Spirituosen und Zigaretten zu kaufen", sagt die für Jugendschutz zuständige Landesrätin Birgit Gerstorfer (SP). Laut Jugendschutzgesetz sind diese Produkte erst für Personen ab 18 Jahren erhältlich. Ziel ist es, Betriebe und deren Mitarbeiter für den Jugendschutz zu sensibilisieren.

Insgesamt 1179 Testkäufe wurden im Lebensmittelhandel, Tankstellen-Shops, Tabakgeschäften und in der Gastronomie durchgeführt. Mehr als drei Viertel – insgesamt 902 – der getesteten Betriebe halten sich an die gesetzlichen Bestimmungen, nur 277 Unternehmen verkauften die Produkte an die Jugendlichen. Die Abgabequote ist im Vergleich zum Jahr davor um 5,1 Prozent zurückgegangen, besonders in der Gastronomie und bei Tabakkäufen gab es Verbesserungen. "Die Testkäufe haben sich als wirksame Maßnahme des Jugendschutzes erwiesen", sagt Projektleiter Dietmar Krenmayr vom Institut Suchtprävention.

Stress als Stolperstein

Bemerkenswert ist für Krenmayr allerdings, dass 44 Prozent der Abgaben trotz einer Ausweiskontrolle erfolgten. Er vermutet "Stress durch hohe Kundenanzahl im Lebensmittelhandel und fehlende technische Hilfsmittel" als Ursache. Das Personal würde sich schlicht verrechnen. Eine eigene Kassensoftware, Handy-Apps oder Altersdrehscheiben könnten unterstützend wirken. Laut Gerstorfer gibt es diesbezüglich bereits gespräche mit der Wirtschaftskammer. Zudem müssen Betriebe ihr Personal weiterhin für das Thema Jugendschutz sensibilisieren.

In jenen Betrieben, die beim Testkauf negativ abschnitten, wurde eine Nachtestung vorgenommen. Hierbei waren es nur noch 66, die die Bestimmungen erneut verletzten. In solchen Fällen droht eine Anzeige nach der Gewerbeordnung – und in der Folge Strafen von bis zu 7000 Euro.