Zwei Jahre lang war er auf der Flucht. Vom nordindischen Bundesstaat Punjab hatte er sich nach Europa durchgeschlagen und in Österreich einen Asylantrag gestellt. Als er gestern festgenommen wurde, war dieser bereits abgelehnt. Die Flucht eines indischen Terrorverdächtigen endete in einem Linzer Einkaufszentrum. Um 10.25 Uhr wurde der 28-Jährige von einem Beamten des Landeskriminalamtes Oberösterreich in Kleinmünchen verhaftet. Laut der internationalen Fahndungsausschreibung aus Indien steht er