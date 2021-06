Captagon wirkt ähnlich aufputschend wie Amphetamin ("Crystal Meth"): Konsumenten bleiben hellwach, fühlen weder Schmerz noch Angst. Daher werden die Tabletten auch von Dschihadisten vor Terroranschlägen und im "Heiligen Krieg" in Syrien geschluckt. Die Salzburger Kripo hat nach dreijährigen Ermittlungen eine internationale Drogenbande zerschlagen, die das Suchtgift vom Libanon in die EU und über Österreich nach Saudi-Arabien geschmuggelt hat. Von dort dürfte das Suchtgift dann, so vermuten