Tempo 30: Städte und Gemeinden begrüßen Gewesslers Reformvorhaben

Der Gemeindebund und der Städtebund unterstützen die am Sonntag von Verkehrsministerin Leonore Gewessler (Grüne) angekündigte Reform, wonach Gemeinden künftig leichter und eigenständig Tempo 30 im Ortsgebiet verhängen dürfen – die OÖN haben mehrmals berichtet. Es handle sich um eine "wichtige und hilfreiche Maßnahme" im Sinne der Verkehrssicherheit, hieß es am Montag in einer Gemeindebund-Aussendung.

Mehr zum Thema Innenpolitik Gewessler will Tempo 30 im Ortsgebiet erleichtern WIEN. Verkehrsministerin Leonore Gewessler (Grüne) will es den Gemeinden erleichtern, innerorts Tempo 30 zu verhängen. Gewessler will Tempo 30 im Ortsgebiet erleichtern

Gewessler hat dem Koalitionspartner, der ÖVP, einen Gesetzesvorschlag übermittelt, demzufolge der Gemeinderat in "besonders sensiblen Zonen", also in der Nähe von Kindergärten oder Pflegeeinrichtungen, künftig selbst Tempo 30 festlegen können soll. Im restlichen Ortsgebiet soll es deutlich leichter werden. Die Ministerin kommt damit dem Wunsch des Verkehrsclubs Österreichs, des Städtebundes sowie mehr als 200 Gemeinden – 56 Kommunen davon aus Oberösterreich – nach.

Die Gemeindebund-Vertreter erneuerten aber auch ihre langjährige Forderung nach einer Änderung der Straßenverkehrsordnung (StVO), damit Städte und Gemeinden "endlich wieder selber Radarmessungen durchführen dürfen".

"Gerade für Oberösterreichs Gemeinden und Städte ist eine rasche Änderung der Straßenverkehrsordnung wichtig", sagt Lina Mosshammer vom Verkehrsclub Oberösterreich. Denn: "In den vergangenen zwei Jahren war Oberösterreich jenes Bundesland, wo im Ortsgebiet die meisten tödlichen Verkehrsunfälle passierten." Je früher also die StVO-Novelle beschlossen werde, umso besser sei es für Sicherheit und Lebensqualität der Bevölkerung in den Gemeinden. Sowohl im Vorjahr als auch im Jahr 2021 starben in Oberösterreich jeweils 23 Menschen bei Verkehrsunfällen im Ortsgebiet.

Mehr zum Thema Innenpolitik Tempo 30: Gemeindebund und Städtebund begrüßen geplante Erleichterung WIEN. Der Gemeindebund und der Städtebund unterstützen die von Verkehrsministerin Leonore Gewessler (Grüne) angekündigte Reform, wonach Gemeinden ... Tempo 30: Gemeindebund und Städtebund begrüßen geplante Erleichterung

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper