Tempo 100 auf Autobahnen: "Sinnvoll" oder "Schikane"?

Es war der Auftakt einer zweiwöchigen Blockadewelle: Wie angekündigt, haben Aktivisten der "Letzten Generation" am Montag abermals den Frühverkehr in der Wiener Innenstadt blockiert, indem sie sich mit jeweils einer Hand auf die Fahrbahnen klebten. Ein Großaufgebot an Polizisten stand im Einsatz. Videoaufnahmen zeigen den Protest in Wien:

Weitere Aktionen in der Bundeshauptstadt sollen folgen. In Linz – wo ein Klimaprotest am Freitagmorgen Stau ausgelöst hatte – sind hingegen in den nächsten beiden Wochen keine Blockaden geplant. Eine Forderung der Aktivisten: Ein Tempolimit von 100 km/h auf Österreichs Autobahnen. Aber wie viel bringt so eine Temporeduktion wirklich?

Runter vom Gas – was spricht dafür?

Langsameres Fahren bedeutet nicht nur weniger Sprit, sondern auch weniger Lärm, weniger Unfälle und weniger Ausstoß von CO2 und anderen Schadstoffen. Je nach Art der Berechnung lässt sich über den tatsächlichen Nutzen einer Geschwindigkeitsreduktion streiten.

Schaut man sich den individuellen Spritverbrauch an, rechnet das Umweltbundesamt im Vergleich mit einem Tempolimit von 130 km/h eine Reduktion des Spritverbrauchs und der CO2-Emissionen von knapp einem Viertel vor. So verbraucht ein Pkw bei Tempo 100 im Schnitt 5,4 Liter Treibstoff pro 100 km, bei Tempo 130 sind es sieben Liter.

Blickt man aber auf den Gesamtspritverbrauch in Österreich, liegt das Einsparungspotential laut ÖAMTC bei eher mageren ein bis drei Prozent. Denn nur rund ein Drittel der Gesamtverkehrsleistung – das sind die von allen Fahrzeugen zurückgelegten Kilometer – werde von Pkw auf Autobahnen erbracht, so der Autofahrerclub. Mehr als die Hälfte davon findet schon jetzt in Bereichen mit Geschwindigkeitsbeschränkung statt.

Mehrheit der Österreicher dagegen

Ähnlich ambivalent sieht die Politik die von den Klimaschützern geforderte Maßnahme. Während die grüne Umweltministerin Leonore Gewessler Tempo 100 als "grundsätzlich sinnvoll" erachtet, kommt von Oberösterreichs Verkehrslandesrat Günther Steinkellner (FPÖ) eine klare Absage. "100 km/h auf Autobahnen ist eine rein ideologisch begründete Schikane, die durch eine Minderheit gegenüber der Mehrheit der Oberösterreicher propagiert wird. Ich lehne dies auch aus Verkehrssicherheitsgründen ab", sagt Steinkellner gegenüber den OÖN.

Das Umweltministerium hingegen appelliert an die Eigenverantwortung: "Für eine gesetzliche Änderung der Höchstgeschwindigkeiten im Nationalrat keine Mehrheit. Unser Appell an die Menschen in Österreich ist: Bitte leisten Sie diesen Beitrag und fahren Sie langsamer.“

Innerhalb der Bevölkerung gibt es wenig Zuspruch für eine Tempo-Reduktion. 37 Prozent sind strikt, weitere 22 Prozent sind eher dagegen, wie eine aktuelle Umfrage vom Meinungsforschungsinstitut Unique Research für "profil" zeigt. Nur 16 Prozent würden die Temporeduktion aus Klimaschutzgründen "sehr" begrüßen, weitere 21 Prozent sind "eher" dafür.

