Sonne nur auf Kurzbesuch: "Ein stabiles Hoch ist nicht in Sicht"

"Ein stabiles Hoch ist derzeit nicht in Sicht", sagt Liliane Hofer von der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik. Die zweite Maihälfte startet zwar warm und sonnig - wie es sich für den Wonnemonat gehört, aber schon in der Nacht auf Montag stellt sich das Wetter um. Die Temperaturen purzeln, und auch mit Regen ist wieder zu rechnen. Am Mittwochnachmittag sollte es dann wieder bergauf gehen, aber: "Es bleibt wechselhaft", sagt die Meteorologin.

Die detaillierte Prognose für Oberösterreich:

Eine föhnige Südströmung bringt am Samstag mildere Luftmassen und bei aufgelockerter Bewölkung scheint meist die Sonne. Den Sonnenschein beeinträchtigen können nur hohe Wolkenfelder, die von Süden her aufziehen, aber schon am Nachmittag wieder auflockern. Die ZAMG prognostiziert Höchstwerte zwischen 19 und 23 Grad in Oberösterreich, die Frühtemperaturen liegen zwischen fünf und neun Grad. Tagsüber frischt lebhafter Süd- bis Südostwind auf.

Genauso freundlich und warm geht es am Sonntag weiter. Über den Bergen bilden sich Quellwolken, aus denen am späteren Nachmittag im südlichen Bergland und im südlichen Innviertel ein paar Regenschauer oder einzelne Gewitter möglich sind. "In weiten Teilen des Landes kann man den sonnigen Tag aber bis zum Abend auskosten", sagt Liliane Hofer.

In der Nacht auf Montag ist zunächst Schluss mit dem Schönwetter. Es scheint zwar noch oft die Sonne, trotzdem empfiehlt die Wetterexpertin, mit einem Regenschirm außer Haus zu gehen. "Mit Schauern ist im ganzen Land zu rechnen", sagt sie. Zum Wochenstart wird es auch kühler: Die Temperaturen gehen nicht über 19 Grad hinaus. In der Früh liegen die Höchstwerte zwischen acht und zwölf Grad.

Besonders grau und nass wird es am Dienstag. Die ZAMG erwartet "zahlreiche Regenschauer". 13 bis 16 Grad sind das höchste der Gefühle.

Regnerisch beginnt auch der Mittwoch, bevor es am Nachmittag bergauf geht. "Der Mittwoch ist ein Übergangstag, am Donnerstag und am Freitag schaut es aktuell nicht so schlecht aus", sagt Hofer.

