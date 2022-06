Temelin, ein Störfall in der Beziehung zweier Länder

Zwei Monate lang stand Reaktor-Block 1 des Atomkraftwerks Temelin zuletzt still – wegen schwerer technischer Gebrechen. Informationen aus tschechischen Zeitungen, denn in Österreich bekam man von all dem kaum etwas mit. Am 9. Juni wurde der Block nun wieder hochgefahren, nachdem ein Rotor und ein Viertel der 163 Brennstäbe ausgetauscht worden waren. Im Juli soll der zweite Block heruntergefahren werden.