Telefonseelsorge ist seit 25 Jahren ein Notruf

Seit mehr als 50 Jahren steht der Notruf 142 rund um die Uhr bei schweren Krisen zur Verfügung. Vor 25 Jahren erhielt die Telefonseelsorge den amtlichen Notrufstatus. Die Bedeutung der Erstanlaufstelle in Krisensituationen zeigt sich auch in Zahlen: Allein im Jahr 2022 wurden österreichweit knapp 181.000 Beratungen per Telefon, Mail oder Chat durchgeführt, Tendenz weiter steigend.

