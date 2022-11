15-jähriger Mopedfahrer bei Zusammenstoß mit Hoftrac schwer verletzt

Der 23-Jährige Waizenkirchner fuhr gegen 18.30 Uhr in seiner Heimatgemeinde mit einem Hoftrac (eine Mischung aus Kleintraktor und Bagger) auf der Willersdorfer Gemeindestraße. Zeitgleich fuhr ein 15-Jähriger aus Bruck-Waasen (Bez. Grieskirchen) mit seinem Moped in die entgegengesetzte Richtung. Bei einem landwirtschaftlichen Objekt wollte der 23-Jährige links abbiegen und übersah dabei den Mopedfahrer. Die beiden Fahrzeuge stießen zusammen, dabei wurde der 15-Jährige schwer verletzt. Er musste vom Notarzt versorgt werden und wurde danach in das Klinikum Wels eingeliefert.