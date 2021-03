Techno-Party aufgelöst: 18 Anzeigen

Am vergangenen Sonntag gegen 1 Uhr wurden insgesamt 18 Personen im Alter zwischen 17 und 24 Jahren in einem Bunker in Hörsching bei einer Techno-Party angetroffen und kontrolliert.

Diese trugen weder eine Maske, noch hielten sie sich an den Mindestabstand. Die Party wurde aufgelöst und die Beteiligten angezeigt.