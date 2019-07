Technischer Defekt: Straßenbahn-Stau im Linzer Frühverkehr

turned_in turned_in info Mit dem Klick auf das Icon fügen Sie das Schlagwort zu Ihren Themen hinzu. turned_in info Mit dem Klick auf das Icon öffnen Sie Ihre "meine Themen" Seite. Sie haben von 15 Schlagworten gespeichert und müssten Schlagworte entfernen. turned_in info Mit dem Klick auf das Icon entfernen Sie das Schlagwort aus Ihren Themen. turned_in Fügen Sie das Thema zu Ihren Themen hinzu.

Das Problem trat gegen 6.30 Uhr in einer Straßenbahn auf, die sich gerade zwischen Taubenmarkt und Mozartkreuzung befand. Die Garnitur konnte nicht weiterfahren. In der Folge kam es zu einem Stau von bis zu zehn Zügen, der sich erst wieder aufzulösen begann, als das Problem gegen 6.50 Uhr gelöst werden konnte. „Weil auf der Landstraße alle unsere Straßenbahnen verkehren, kann es in diesem Bereich allerdings ein wenig dauern, bis die Züge wieder im normalen Fahrplantakt verkehren“ , hieß es von Seiten der Linz AG.