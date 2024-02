Technische Störungen bei ÖBB führten zu österreichweiten Verspätungen

Die technische Störung nahm um 13:10 Uhr in der Region zwischen Wien und dem niederösterreichischen Gramatneusiedl seinen Lauf, sagte ÖBB-Pressesprecher für Oberösterreich, Klaus Baumgartner am Donnerstag auf Anfrage. Diese hatte weitreichende Folgen: Im gesamten Bundesgebiet fielen daraufhin zunächst die ÖBB-Fernmeldeanlagen sowie die Anzeigetafeln an den Bahnhöfen aus - und in in der Folge auch die Züge, sagte Baumgartner. "Wenn die technischen Systeme der Anzeigentafeln ausfallen, können auch die Züge nicht fahren."

An sämtlichen Bahnhöfen löste dies bei Fahrgästen Verwirrung aus. Die Störung sei nach rund 45 Minuten wieder behoben gewesen.

