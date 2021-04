Technische Störung in Marchtrenk: Westbahnstrecke unterbrochen

turned_in turned_in info Mit dem Klick auf das Icon fügen Sie das Schlagwort zu Ihren Themen hinzu. turned_in info Mit dem Klick auf das Icon öffnen Sie Ihre "meine Themen" Seite. Sie haben von 15 Schlagworten gespeichert und müssten Schlagworte entfernen. turned_in info Mit dem Klick auf das Icon entfernen Sie das Schlagwort aus Ihren Themen. turned_in Fügen Sie das Thema zu Ihren Themen hinzu.

Wegen einer technischen Störung auf dem Bahnhof in Marchtrenk ist am Montagvormittag die Westbahnstrecke unterbrochen. „Wir haben zwischen Hörsching und Wels einen Schienenersatzverkehr eingerichtet“, berichtet ÖBB-Sprecher Robert Mosser auf OÖN-Anfrage. Dadurch komme es für die Reisenden zu Verzögerungen von bis zu 45 Minuten. „Wir arbeiten mit Hochdruck an der Behebung der Probleme.“