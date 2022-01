"Tech-Support"-Anruf: 12.500 Euro gestohlen

Mit dieser Nachricht lockte ein Betrüger am 22. Dezember einen 40-jährigen Grieskirchner in ein mehrstündiges Gespräch, an dessen Ende er seinem Opfer mehrere tausend Euro gestohlen hatte.

Nach einem Erstgespräch rief der Betrüger zwölf weitere Male an, insgesamt telefonierte er rund fünf Stunden mit dem 40-Jährigen. In dieser Zeit überredete der Unbekannte sein Opfer, mehrere Anwendungen auf seinem Handy und seinem Laptop zu installieren. Er forderte ihn auch auf, seine Online-Banking-App zu öffnen und Geld auf Konten in Österreich, Deutschland, den Niederlanden, Tschechien, Estland und Litauen zu überweisen. So stahl der unbekannte Täter insgesamt 12.500 Euro.

Am 4. Jänner wurde der 40-Jährige erneut von unterschiedlichen Telefonnummern kontaktiert. Bei einem davon gab sich der Gesprächspartner als Polizist auf der Suche nach Telefonbetrügern aus.