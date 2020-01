Taxilenker überfallen: 17-Jährige vor Gericht

Die Tat geschah in der Nacht auf den 31.Oktober (die OÖN haben berichtet): Die damals 16-Jährige aus dem Bezirk Kirchdorf an der Krems und mehrere Burschen hatten ein Taxi gerufen. Die junge Frau stieg ein, setzte sich auf den Beifahrersitz und sprühte dem Fahrer (28) ins Gesicht. Gleichzeitig versuchte ein weiterer Jugendlicher die Fahrertür aufzureißen und Geld zu rauben. Der Taxler wehrte sich aber und die Täter flüchteten ohne Beute. Die Hauptverdächtige und einer der Burschen gingen der Polizei wenig später bei einer Fahndung ins Netz. Die heute 17-Jährige sitzt in Untersuchungshaft, ihr drohen bis zu siebeneinhalb Jahre Haft.

