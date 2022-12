ABD0010_20221215 - ENNS - STERREICH: ZU APA0048 VOM 15.12.2022 - Im Ennshafen in Oberšsterreich ist am Mittwoch, 14. Dezember 2022, ein Taxi in das Hafenbecken gestŸrzt. Der Taxilenker konnte sich nicht aus dem Auto befreien und konnte nur noch tot geborgen werden, sein Fahrgast Ÿberlebte leicht verletzt. - FOTO: APA/FOTOKERSCHI.AT / KERSCHBAUMMAYR

Bild: FOTOKERSCHI.AT / KERSCHBAUMMAYR (APA)