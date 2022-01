Die Zahl der PCR-Testergebnisse, die nicht innerhalb von 24 Stunden zugestellt werden, hat sich in Oberösterreich am vergangenen Wochenende vervierfacht. Nur noch 92 Prozent werden innerhalb der versprochenen 24-Stunden-Frist übermittelt. In der Vorwoche waren es noch 98 Prozent.