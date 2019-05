Tausende Teilnehmer bei Klima-Demo mit Thunberg in Wien

An der Spitze der „Fridays for Future“-Demonstration: die 16-jährige Schwedin Greta Thunberg, die als Gründerin der mittlerweile weltweiten Bewegung gilt und für die Klimakonferenz nach Wien gereist war. Die große Teilnehmerzahl sei ein Zeichen für die künftige Regierung, sagte Johannes Stangl, einer der Organisatoren der Kundgebung: „Umweltschutz ist nicht verhandelbar.“

Abseits der friedlichen Demonstration gab es aber auch einen Großeinsatz der Polizei. Denn 100 Teilnehmer hatten sich von der Gruppe abgesetzt und eine Sitzblockade im Bereich der Aspernbrücke gemacht. 200 Polizisten aus ganz Wien wurden zusammengerufen, denn die Mehrzahl der Aktivisten sei nicht kooperativ gewesen. Auch konnte die Polizei ihre Namen nicht feststellen, weshalb fast alle der 100 Demonstranten vorläufig festgenommen wurden, einzelne leisteten auch Widerstand, so die Polizei Der Einsatz dauerte mehrere Stunden.

> Video: Tausende beim Klimastreik mit Greta Thunberg in Wien

Oberösterreicher sind besorgt

Wie wichtig das Thema Umweltschutz vielen Menschen aber ist, zeigt auch eine Umfrage des Sora-Instituts unter 700 Oberösterreichern ab 16 Jahren im Auftrag von Umweltlandesrat Rudi Anschober (Grüne). So gaben 85 Prozent der Befragten an, beim Gedanken an die Klimakrise besorgt zu sein, insgesamt 94 Prozent sind der Meinung, dass eine aktive Klimapolitik nötig ist, nur ein Drittel denkt, dass es derzeit in Österreich Wichtigeres gäbe als den Kampf gegen die Klimakrise. „Diese Sorge zieht sich quer durch die Bevölkerung, ist unabhängig von Alter, Geschlecht, Wohnort, Bildung oder Haushalt“, betont Anschober, für den das Ergebnis ein „klarer Auftrag für entschlossenes klimapolitisches Handeln“ ist.

