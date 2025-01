Tausende Euro aus Schulen gestohlen: Einbrecherbande gefasst

Seit Ende November häuften sich in ganz Oberösterreich die Einbrüche an Schulen und Kindergärten. Die Vorgehensweise war dabei immer ähnlich: In den Abend- und Nachtstunden verschafften sich Täter Zugang zu den Bildungseinrichtungen. Fenster oder Türen wurden aufgebrochen und vorwiegend Bargeld aus den Klassenzimmern gestohlen. Seit Dienstag können die Schulen wieder aufatmen, die letzten Verdächtigen einer sechsköpfigen Räuberbande aus dem Großraum Wels wurden festgenommen. In nicht einmal eineinhalb Monaten sollen sie für 65 Einbrüche verantwortlich sein und dabei Tausende Euro gestohlen haben, sagt Dominik Wildberger von der Diebstahlgruppe des Landeskriminalamtes (LKA) im OÖN-Gespräch.

Trotz Festnahme gingen Einbrüche weiter

Normalerweise komme es, verteilt über das ganze Jahr, immer wieder zu Einbrüchen in Schulen, sagt Wildberger. Jedoch nie in dem Ausmaß, wie rund um die vergangenen Weihnachtsferien: "Da sind täglich die Einbruchsmeldungen hereingekommen. Das war außergewöhnlich", sagt Wildberger. Die Polizei verstärkte daraufhin, gerade bei Bildungseinrichtungen in den Nachtstunden die Präsenz. Das Problem war, dass die Täter die größeren Städte, wie Linz, Wels oder Steyr gemieden, sonst aber in ganz Oberösterreich zugeschlagen haben. Am 27. Dezember wurde ein 32-jähriger Tscheche auf frischer Tat ertappt und in Zwettl an der Rodl (Bezirk Urfahr-Umgebung) festgenommen. Doch trotz der Festnahme gingen die Einbrüche weiter. Es stellte sich heraus, dass der Mann, der aktuell in Untersuchungshaft in Garsten sitzt, nur für zehn Einbrüche verantwortlich sein soll und unabhängig von der sechsköpfigen Einbrecherbande agierte.

Den sechs jungen Männern aus dem Großraum Wels kamen die Ermittler schließlich Anfang diesen Jahres auf die Spur. In der Nacht auf den 8. Jänner fiel Perger Polizisten auf, dass in der Volksschule Naarn Licht brannte. Ein 19-jähriger Bulgare und zwei gleichaltrige Welser wurden auf frischer Tat ertappt und festgenommen. "Die Kollegen in Naarn haben optimal reagiert. Danach ist es Schlag auf Schlag gegangen", sagt Wildberger. Durch die Einvernahmen bekamen die Ermittler Hinweise auf drei weitere mögliche Täter. Bei Hausdurchsuchungen stellte die Polizei dann am vergangenen Dienstag Einbruchswerkzeug, Tatkleidung und Diebesgut sicher, drei Männer – 18, 20 und 22 Jahre alt – wurden festgenommen. Alle sechs Verdächtigen saßen zunächst in Wels in Untersuchungshaft, der 19-jährige Bulgare ist mittlerweile wieder auf freiem Fuß.

Aus den Einvernahmen geht hervor, dass sich die jungen Männer größtenteils untereinander gekannt haben und dann auf die Idee gekommen sind, dass in den Schulen Geld zu holen ist. Bei den 65 Einbrüchen sollen sie einen vier- bis fünfstelligen Eurobetrag erbeutet haben. Über die genaue Schadenssumme verschafft sich die Polizei aktuell noch einen Überblick, sagt Wildberger.

Autor Daniel Gruber Redakteur Oberösterreich Daniel Gruber