Taucher entdeckten Leiche: Mann im Traunsee ertrunken

Er dürfte laut Angaben der Feuerwehr Gmunden von einem Boot ins Wasser gestürzt sein. Demnach wollte der Mann mit einem Beiboot zu seinem Segelboot fahren, um dort Reparaturarbeiten durchzuführen.

Weil Angehörige das Beiboot in einer Bucht fanden, vom Mann aber nichts zu sehen war, verständigten sie die Einsatzkräfte. Diese bargen nach rund eineinhalb Stunden die Leiche des Mannes.

Die Zahl der tödlichen Wasserunfälle in Österreich häuft sich: Vor zwei Wochen war ein 76-Jähriger Pensionist im Pleschinger See ertrunken, am Wochenende erlitt ein 78-jähriger Deutscher am Wörthersee einen Herzinfarkt und verstarb im Wasser. Am Fuschlsee in Salzburg verunglückte Anfang Juli ein pensioniertes Ehepaar.