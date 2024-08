Die Erlebnisse unter Wasser ziehen immer mehr Menschen im ganzen Land an: bis zu 5000 Anfänger pro Jahr.

"59-Jähriger starb bei Tauchunfall im Attersee" – so titelten die OÖN am 2. Mai dieses Jahres. Nach solchen Unglücken werden Tauchverbote für bestimmte Stellen wie die "Schwarze Brücke" am Attersee, die wegen ihrer Tiefe von 100 Meter nur für erfahrene Taucher geeignet ist, gefordert.